Прокуратура Москвы проверяет Фонд борьбы с коррупцией на экстремизм. Об этом в четверг, 1 апреля, в передаче "Навальный LIVE" сообщил директор фонда Иван Жданов. "К нам пришли с проверкой, и эта проверка может быть интересной. Фонд борьбы с коррупцией теперь подозревается, оказывается, в экстремизме", - отметил Жданов, показав фотографию решения о проведения проверки.

"Понятно, что готовят очередную подлость - обвинить нас в экстремистской деятельности. Мы не любим власть, мы действительно ее ненавидим. Но все наши пути, по крайней мере до настоящего момента, всегда были мирными", - прокомментировал эту новость Жданов.

Арест отца Жданова

29 марта Жданов сообщил о об аресте своего 66-летнего отца Юрия Павловича Жданова. Как отметил Иван Жданов, преступление его отца состояло в том, что, будучи членом жилищной комиссии в поселке Искателей в Ненецком округе, он рекомендовал поселковому главе "выделить квартиру женщине по договору социального найма". Позже выяснилось, что семья получала жилищную субсидию, договор был расторгнут, квартиру по суду вернули администрации.

"Это какой-то совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента... Им нужно превратить мою жизнь в ад... Путин окончательно решил раскрыть себя полностью. Больший уровень отмороженности будет, только когда начнет убивать детей за дела отцов. Отцов за дела детей уже начал", - заявил Иван Жданов.

Голодовка Алексея Навального

Основатель ФБК Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии в Покрове, объявил голодовку. В заявлении на имя начальника колонии Александра Муханова Навальный указал, что "несмотря на острые прогрессирующие боли сначала в спине, потом правой ноге, а теперь и с онемением части левой ноги", он медицинской помощи так и не получил.

"Лекарства мне не передают. Врача ко мне не пускают", - пишет политик. Оппозиционер потребовал, чтобы к нему допустили врача, поскольку такое право есть у каждого осужденного.