"Проект" узнал имена российских командиров в войне с Украиной

Расследовательское издание "Проект" установило имена 166 российских военных, отдающих приказы в ходе российского вторжения в Украину. Реальный боевой опыт имеется лишь у 39 из них (23 процента), говорится в материале, обнародованном на сайте издания в понедельник, 23 мая.

Средний доход офицера, который сейчас командует в сухопутных войсках, в 2019 году составлял около 270 тысяч рублей в месяц, офицера Генштаба - около 300 тысяч, командующих военными округами и отдельными родами войск - около 900 тысяч. При этом обычные солдаты получали не больше 50 тысяч рублей в месяц.

По данным издания, у каждого третьего высшего командира российской армии, участвующего в войне в Украине, есть долги, в том числе по ЖКХ и алиментам, пятеро из них привлекались к административной ответственности. Каждый пятый командир имел штрафы ГИБДД, при этом каждый шестой - не оплачивал их вовремя.

Войска, участвующие в войне в Украине

Как установили расследователи "Проекта", перед войной Россия сосредоточила у границ Украины не менее 20 процентов личного состава вооруженных сил РФ на четырех направлениях наступления. Всего российская армия насчитывает около 900 тысяч человек.

По данным "Проекта", в войне в Украине участвуют все подразделения российских Вооруженных сил, способные идти в наступление: все сухопутные армии - 11 общевойсковых и одна танковая, все наступательные силы ВДВ, все соединения разведки, морская пехота всех четырех флотов, самоходная артиллерия, бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация.

Во вторжении участвует и 15-я Александрийская мотострелковая бригада из Самарской области - единственное миротворческое соединение в стране, которое Россия имеет право направлять для решения международных конфликтов под эгидой ООН.