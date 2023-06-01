"Владимир Путин, как русские императоры прошлого, выстроил для себя и родни новое «царское село»", - утверждается в расследовании. При этом, как говорится в нём, "Путины используют подставных лиц и зарубежные офшоры".

Издание ссылается на взломанную переписку Кирилла Шамалова, которого оно называет бывшим мужем младшей дочери Путина Катерины Тихоновой (сам Путин прямо не признавал, что она - его дочь). Как утверждается в расследовании, Шамалов и Тихонова не регистрировали брак (хотя их и обвенчали в церкви вопреки правилам РПЦ), причём сделали это намеренно: "Отсутствие документальных связей со спутниками жизни, в том числе позволяет правящему семейству скрывать очень важное место в Подмосковье", то самое "царское село".

Как утверждает "Проект", ещё в 2006 году иностранные компании скупили земли у резиденции Путина. Участки с двумя домами в поселке "Усово-Плюс" приобрела кипрская Ermira, которую "Проект" называет личным "кошельком" президента. Там поселилась старшая дочь Путина Мария Воронцова. Южнее два участка с домами в посёлке Усово-3 купили панамские офшорные компании, а в 2013 году они перешли в собственность Шамалова. Катерина Тихонова формально к ним отношения не имела.

"Проект", ссылаясь на переписку Шамалова, также рассказывает о расходах молодой семьи на обустройство дома и поместья - смета достигала 9 миллионов евро. Помимо прочего, Шамалов обсуждал вопрос покупки ценной картины Ивана Шишкина "Лесная поляна" ("Проекту" неизвестно, была ли она приобретена).

Во втором из записанных на Шамалова домов, как утверждается, поселилась бывшая жена Путина, Людмила Очеретная.

После того, как брак Шамалова и Катерины Тихоновой распался, в 2019 году он передал все принадлежавшие ему участки в районе Ново-Огарёво фирме, как утверждается, связанной с другом Путина Аркадием Ротенбергом. За участки он получил примерно в три раза меньше их рыночной стоимости.

Завершается расследование указанием на то, что всего в нескольких километрах от резиденции Путина 30 мая был сбит беспилотник. Российские власти обвинили в атаке Украину, в Киеве заявили, что не имеют к ней "прямого отношения".