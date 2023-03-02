Речь идёт о двухэтажном пентхаусе площадью 2600 квадратных метров, построенном в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". В нём есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка. Над дизайном пентхауса работал Валентин Юдашкин. В 2021 году ЦИАН признавал этот пентхаус "самой большой квартирой России".

Как выяснил "Проект", в 2011 году пентхаус оформил на себя Олег Руднов. Деньги на покупку недвижимости поступили ему из президентского "кошелька" – кипрского офшора Ermira. Отмечается, что пентхаус обошелся Руднову примерно в 90 миллионов рублей, что в пять раз ниже цены, которую называл застройщик. "Проект" называет Руднова "давним номиналом Путина".

Источник издания утверждает, что Руднов купил этот пентхаус именно для Кабаевой. Кроме того, две квартиры на верхних и прилегающих к пентхаусу этажах жилого комплекса оформили на бабушку Кабаевой – Анну Зацепилину.

Корреспондент "Проекта" под видом покупателя встретился с двумя риелторами, торгующими квартирами в этом доме. По их словам, они слышали, что пентхаус находится "в собственности Кабаевой".

Также издание "Проект" выяснило, что в 800 метрах от резиденции Путина на Валдае был построен деревянный терем площадью 1200 квадратных метров. Он оформлен на компанию "Прайм", которая записана на друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Источник, знакомый с устройством президентской резиденции, рассказал журналистам, что этот дом был построен специально для Кабаевой.

По подсчетам расследователей, оценочная стоимость всей недвижимости Алины Кабаевой приближается к 120 миллионам долларов.