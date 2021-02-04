"Проект": окружение Лукашенко зарабатывает миллиарды на контрабанде в Россию сигарет и цветов

В сентябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о беспрецедентном повышении табачных акцизов на 20%, что означает резкий рост цены одной легальной пачки - примерно на 20 рублей. В итоге доля нелегальных сигарет в России возросла с 0,3% в 2012 году до 7% к 2020 году. При этом доля нелегальных сигарет, произведенных в Беларуси, составляет более половины всего нелегального рынка - 54%. Основными причинами распространения контрабандного табака называют высокие акцизы, цены (46%) и низкий уровень жизни (41%).

Между тем цена на сигареты в Беларуси - самая низкая в Таможенном союзе, около 60 рублей за пачку против 120 в России. Аналогично выглядит ситуация со ставкой акцизов на сигареты (1308 рублей в Беларуси против 2805 рублей в России за тысячу штук). Низкую цену в Беларуси умышленно держит государство - в 2019 году президент Александр Лукашенко дал указание не допустить роста цен на табак.

Одновременно в Беларуси налажено огромное производство табака, которое превышает внутреннее потребление больше, чем в два-три раза. Поэтому часть товара нелегально отправляется в РФ: контрабандисты регистрируют фирмы в приграничных российских регионах или в Москве, реально работая в Беларуси.

Сигареты едут в Россию либо "запчастями" (табак, капсулы и картонные листы отдельно), либо "в сборе", причем в схеме участвует и российская таможня. Один из самых распространенных способов перевозки товара из Беларуси - так называемый "прерванный транзит": белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Киргизию, Казахстан или Армению, но до финальной точки не доезжают. Фура въезжает с грузом сигарет и официальными документами, по которым товар едет в другую страну, но вместо этого он выгружается в России.

Мелкооптовая торговля контрабандой в России устроена на манер продажи наркотиков - почти как в даркнете, через анонимные телеграм-каналы и группы во "ВКонтакте". В декабре 2020 года таких площадок было не менее шестисот. Реальных владельцев таких групп и чатов вычислить невозможно - в профиле нет настоящих имен или фотографий, администраторы постоянно меняются. При этом, чтобы произвести закупку в телеграм-каналах, вас должны порекомендовать администраторам.

Кроме того, белорусские сигареты можно найти и на многочисленных сайтах в зоне Рунета, хотя торговля табачными изделиями в интернете в России запрещена. Корреспондент "Проекта" под видом покупателя списывался с одним из продавцов онлайн-магазина, предлагающего сигареты белорусских, киргизских, таджикских и других производителей. У этого магазина нашлись и безакцизные белорусские сигареты, и акцизные - НЗ, "Корона", "Минск", "Фэст" - и другие марки, традиционно пользующиеся спросом в низкой ценовой категории.

После того, как такие интернет-ресурсы стали блокироваться, подобная торговля распространилась в Instagram-аккаунтах. С российской стороны в контрабанде участвуют в основном мелкие игроки, и товар можно реализовать, не привлекая внимания властей, если оборот не превышает 5-7 млн рублей.

Как выяснилось, в центре Москвы акцизные и безакцизные сигареты продавались сразу в нескольких табачных киосках по цене в 70-80 рублей за пачку. На вопрос о том, кто поставляет сигареты, один из продавцов ответил, что якобы закупает товары на крупнейшем оптовом рынке Москвы - "Фуд Сити". Им владеют структуры бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева.

При этом в Беларуси есть очень крупные бенефициары нелегального табака. Когда в 2020 году была построена фабрика "Интер Тобакко", президент Лукашенко даже специально изменил административные границы Минска, отрезав от столичной территории почти полтора гектара земли, где и расположилась фабрика. Владелец этого бизнеса Алексей Олексин ранее работал в компании "Белвнешторгинвест", входившей в состав Управделами президента Беларуси, а затем курировал торговлю нефтепродуктами в группе компаний "Трайпл" бизнесмена Юрия Чижа. В 2012 году Евросоюз ввел санкции против Чижа, однако за два года до этого все его нефтяные активы были переписаны на Олексина.

Сейчас среди активов Олексина - компания "Энерго-Оил", "МТБанк", гостинично-ресторанный комплекс "Сябры", завод по производству мясных продуктов "Велес-Мит", национальный оператор системы мониторинга транзитных перевозок "Белнефтегаз". Бизнесмен помогает белорусским байкерам, особенно главному байкеру страны - сыну Лукашенко Виктору.

Еще в 2017 году президент Лукашенко поручил создать "единую товаропроводящую сеть" в табачной сфере: это значит, что сигареты двух табачных заводов страны стали продаваться через Олексина, и в 2020 году ему отошло 40% внутреннего рынка . Именно с его компанией "Энерго-Оил" был заключен инвестиционный договор, согласно которому компания Олексина получила в аренду государственные ларьки "Табак" и получила право установить свои ларьки "Табакерка" по всей стране.

А с лета 2018 года "Энерго-Оил" получила право на импорт и торговлю иностранными сигаретами в том числе известных марок L& M, Parliament, Marlboro, и внутреннее производство табачных изделий в Беларуси в разы превосходит внутренний спрос. Это означает, что импортные сигареты могут попадать и в Россию. Олексин же руководит и системой мониторинга транзитных перевозок, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение фур до места назначения. Сам олигарх ситуацию не комментирует.

Кроме того, Беларусь уже несколько лет является главным поставщиком живых цветов в Россию. За последние пять лет Беларусь увеличила поставки срезанных цветов в Россию более чем в сто раз и обогнала мировых лидеров в этой области - Нидерланды, Эквадор и Колумбию. Сейчас практически каждый второй купленный в России цветок приезжает из Беларуси.

Стремительный рост поставок из Беларуси совпал с введенными в России ограничениями на импорт цветов из Нидерландов и Турции в 2015-2016 годах, к тому же белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара занижается в несколько раз, позволяя существенно экономить на налогах.

Российские цветочники говорят, что белорусские поставки убивают их бизнес: в стране практически не строятся новые теплицы, инвестиции в старые цветочные комбинаты прекратились, страна теряет по 6-8 млрд рублей в год. Между тем крупные оптовые фирмы по продаже цветов признаются, что получают товар именно из Беларуси.

В списке белорусских поставщиков срезанных цветов лидируют три компании: "Глобалкастом", "Логекс" и "Газ Венчуре" , а также государственный логистический оператор "Белтаможсервис". Все перечисленные компании тесно связаны с руководством страны и фактически являются монополистами в этой области. Изначальная совладелица "Глобалкастом" Анна Пушкарева - знакомая помощника Лукашенко по особым поручениям, главы Управделами президента Виктора Шеймана, а компания "Логекс" связана с лояльным Лукашенко бизнесменом Александром Шакутиным и его сыном Александром Шакутиным-младшим.

Третий поставщик, "Газ Венчуре", связан с логистическим оператором "Бремино групп". Компания строит большой логистический комплекс на границе с Россией с автомобильным, железнодорожным и авиационным терминалами. Под логистический комплекс "Бремино групп" Лукашенко лично распорядился создать в Оршанском районе особую экономическую зону - "Бремино Орша", которая по сути представляет налоговый офшор. "Бремино групп" принадлежит все тому же Алексею Олексину и его давним партнерам Николаю Воробью и Александру Зайцеву, которые также исключительно близки к семье Лукашенко.

О попытках реэкспорта запрещенной продукции, преимущественно овощей и фруктов, через Беларусь российские власти начали сообщать с августа 2014 года - буквально через несколько дней после введения продовольственного эмбарго в отношении западных стран.

Официальный Минск все подобные обвинения отвергал, говоря, что если и использует санкционную аграрную продукцию, то подвергает ее переработке. Неофициально же эксперты давно говорят о налаженном потоке европейских продуктов с белорусскими этикетками или сертификатами.

Между тем, как следует из результатов недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, продукты питания из Беларуси покупает почти каждый второй россиянин, около 80% потребителей оценивают эту продукцию как качественную, тем не менее попытки ввоза из соседней республики санкционных продуктов под видом белорусских, по мнению большинства россиян, необходимо жестко пресекать.