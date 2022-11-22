В России продажи люксовых автомобилей в 2022 году упали на 60%, пишет "Автостат". По данным агентства, с января по октябрь было продано всего 315 экземпляров таких машин.
За октябрь россияне купили 20 люксовых автомобилей. Среди самых продаваемых брендов оказались Lamborghini, Rolls-Royce, Aurus, Maserati, Bentley, Aston Martin и Ferrari.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после ухода иностранных инвесторов многие ниши заняли зарубежные предприниматели, однако автомобилестроение оказалось единственной проблемной отраслью.
При этом глава столицы отметил, что уже через два-три года планируется запуск российской платформы электромобилей. Также в ближайшее время сборку автомобилей начнет завод "Москвич".
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