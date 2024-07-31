Принятый закон о воинском учете новых граждан России — на кого и против чего он направлен?

Уже почти год российская полиция следила за исполнением закона при помощи периодических облав в мечетях и там, где работают трудовые мигранты — будь то с иностранными или недавно полученными российскими паспортами. Каждый раз после таких операций десятки человек уводили в военкоматы для принудительной постановки на воинский учет.

„Законопроект подготовлен в рамках работы Комиссии Государственной Думы по вопросам миграционной политики и направлен на исполнение „новыми гражданами“ Российской Федерации конституционной обязанности по защите Отечества“, — формулирует намерение законодателя преамбула законопроекта. Среди оснований для ужесточения норм депутаты указывают получившие „широкую огласку“ факты уклонения новых граждан от исполнения воинской обязанности.

Статистика подсказывает, что закон направлен, в основном, на выходцев из Центральной Азии — именно они в последние годы преобладают среди претендентов на российское гражданство.

Только в 2024 году суды в разных регионах России вынесли более 130 решений по искам прокуратуры в отношении новых граждан, выявленных во время облав силовиков на мигрантов, подсчитала Би-би-си. Суды обязывали их в течение двух недель явиться в военкомат и встать на учет.

„Данный подход согласуется с уже установленными в действующем законодательстве основаниями для прекращения гражданства Российской Федерации для „новых граждан“, выразившихся в совершении преступления (приготовления к преступлению, покушению на преступление) или действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации“, — заявляют инициаторы законопроекта.

Строго говоря, никаких новых обязанностей для новых граждан России закон не вводит — и до того подразумевалось, что они должны встать на воинский учет. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что основное новшество — создание оснований для лишения гражданства тех, кто не явился для получения военного билета.

После того, как поправки в закон „О гражданстве“ вступят в силу, последствия неисполнения этой обязанности станут более жесткими: власти смогут лишать уклонистов приобретенного гражданства — так же, как за совершение преступления или действия, составляющие угрозу национальной безопасности. Все три основания будут считаться ложными обещаниями соблюдать российскую Конституцию.

Юрист, с которым поговорила Би-би-си, считает, что цель законопроекта — усилить контроль за новыми гражданами, чтобы забирать их на фронт.

В целом после начала полномасштабного вторжения России в Украину российское гражданство стало менее привлекательным, свидетельствует статистика.