Принятый закон о воинском учете новых граждан России — на кого и против чего он направлен?

Статистика подсказывает, что закон направлен, в основном, на выходцев из Центральной Азии — именно они в последние годы преобладают среди претендентов на российское гражданство.
„Законопроект подготовлен в рамках работы Комиссии Государственной Думы по вопросам миграционной политики и направлен на исполнение „новыми гражданами“ Российской Федерации конституционной обязанности по защите Отечества“, — формулирует намерение законодателя преамбула законопроекта. Среди оснований для ужесточения норм депутаты указывают получившие „широкую огласку“ факты уклонения новых граждан от исполнения воинской обязанности.
Уже почти год российская полиция следила за исполнением закона при помощи периодических облав в мечетях и там, где работают трудовые мигранты — будь то с иностранными или недавно полученными российскими паспортами. Каждый раз после таких операций десятки человек уводили в военкоматы для принудительной постановки на воинский учет.
Строго говоря, никаких новых обязанностей для новых граждан России закон не вводит — и до того подразумевалось, что они должны встать на воинский учет. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что основное новшество — создание оснований для лишения гражданства тех, кто не явился для получения военного билета.
„Данный подход согласуется с уже установленными в действующем законодательстве основаниями для прекращения гражданства Российской Федерации для „новых граждан“, выразившихся в совершении преступления (приготовления к преступлению, покушению на преступление) или действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации“, — заявляют инициаторы законопроекта.
Только в 2024 году суды в разных регионах России вынесли более 130 решений по искам прокуратуры в отношении новых граждан, выявленных во время облав силовиков на мигрантов, подсчитала Би-би-си. Суды обязывали их в течение двух недель явиться в военкомат и встать на учет.
После того, как поправки в закон „О гражданстве“ вступят в силу, последствия неисполнения этой обязанности станут более жесткими: власти смогут лишать уклонистов приобретенного гражданства — так же, как за совершение преступления или действия, составляющие угрозу национальной безопасности. Все три основания будут считаться ложными обещаниями соблюдать российскую Конституцию.
Юрист, с которым поговорила Би-би-си, считает, что цель законопроекта — усилить контроль за новыми гражданами, чтобы забирать их на фронт.
В целом после начала полномасштабного вторжения России в Украину российское гражданство стало менее привлекательным, свидетельствует статистика.
В 2023 году, по данным МВД, в гражданство РФ приняли 378,5 тыс. человек. Это — на 45% ниже, чем в 2022-м. МВД объясняет это падение тем, что в статистике первого года полномасштабной войны учитывались те, кому вручали паспорта РФ на оккупированных территориях Украины, дальше таких людей „новыми гражданами“ не считали.
В 2021 году российские паспорта получили 735 тыс. человек, но и тогда, как отмечали, среди них преобладали жители аннексированного Донбасса.