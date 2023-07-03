Пригожин записал новое аудиообращение, пообещав некие новые "победы на фронте"

Никакой конкретики в обращении нет, в том числе ответа на вопрос, где сейчас находится Пригожин (белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в Беларуси, но после этого связанный с Пригожиным бизнес-джет летал между двумя странами, а СМИ сообщали об участии Пригожина в собрании с сотрудниками медиа-холдинга «Патриот» в Петербурге).
«Марш справедливости» – так бизнесмен называл продвижение колонн ЧВК к Москве 24 июня — «был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества», заявил Пригожин.
«И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, вы увидите наши следующие победы на фронте», — сказал он. Что за «фронт» — непонятно.