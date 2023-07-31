Пригожин: В ЧВК "Вагнер" прекращен прием наемников

"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако, будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) "группу", которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы безусловно займемся набором", - рассказал Пригожин в сообщении, выложенном в Telegram-канале Grey Zone в понедельник, 31 июля.

По словам Пригожина, в настоящее время ЧВК продолжает свою деятельность только в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси, большая часть наемников сейчас находится в отпуске, так как "перед этим был длительный период очень напряженной работы". "Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России", - сказал он.