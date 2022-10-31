По версии Пригожина, на YouTube ведется "информационная война", "распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти" в РФ.
В заявлении Пригожина предлагается также признать "нежелательной" в России американскую компанию Google LLC.
YouTube заблокировал каналы Совфеда
Сервис YouTube 18 октября заблокировал каналы Совета Федерации и парламентского телеканала "Вместе-РФ".
В корпорации Google LLC, владеющей видеохостингом, администраторам каналов пояснили, что аккаунты заблокированы "в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", процитировали в Совфеде американскую компанию.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что хочет предложить Роскомнадзору и Генпрокуратуре блокировать YouTube в России.
Google вывезла часть сотрудников из России
В свою очередь зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов призвал взвешенно подходить к этому вопросу. "К сожалению, за последние десятилетия огромное количество людей и организаций свою деловую активность связали с этой платформой. И очень внимательно нужно все это взвешивать", - заявил Климов.
Как передавало в марте агентство Bloomberg, компания Google LLC еще весной негласно вывезла часть своих сотрудников из России. Сообщения о возможности блокировки YouTube в РФ в российских СМИ также распространяются с весны.
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