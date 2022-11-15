В заявлении Пригожина говорится, что Нужин действительно был "добровольцем" в составе ЧВК и участвовал в военных действиях, однако версия о том, что он был похищен и убит сослуживцами, полностью отрицается.

По мнению предпринимателя, сотрудники ЧВК не могли похитить Нужина и незаметно доставить его на линию фронта, но, по его словам, это было под силу спецслужбам США, которые "похищают людей по всему миру".

В заявлении отмечается, что на видеозаписи, опубликованной в сети, совершенно не слышно ругательств на русском языке, "характерных для подобных роликов", а цвет кирпича, на который положили голову Нужина перед ударом, не соответствует тому, который используют в России.

Кроме того, отмечает Пригожин, камуфляжная раскраска формы, в которую были одеты фигуранты видео, соответствует разработке американской компании.

Бизнесмен заявил о непричастности сотрудников ЧВК к убийству, поскольку никто из сотрудников после опроса "не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни", а бойцы "отличаются отменной дисциплиной и строгим соблюдением международных норм".

В заявлении сказано, что в настоящий момент оперативный центр ЧВК Вагнера расследует версию событий, согласно которой Нужин "был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, чтобы внедриться в ЧВК и создать условия для своей казни".

Заключенный Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области и был завербован ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. В сентябре он сдался в плен. В интервью украинским СМИ Нужин заявил, что изначально хотел сдаться, чтобы воевать на стороне Украины, где, как он утверждал, у него живут родственники.

Вечером 12 ноября близкий к ЧВК Вагнера канал Grey Zone опубликовал видео жестокого убийства Нужина, назвав происходящее "наказанием предателя". Перед смертью мужчина говорит, что "очнулся" в подвале, где ему сообщили, что его будут "судить". Основатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин назвал видео "прекрасной режиссерской работой".