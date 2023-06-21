Пригожин: можем остаться без армии и без России

Пригожина попросили прокомментировать утверждение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, что украинское контрнаступление «идет по плану». В ответ он выдал чуть ли не апокалиптическую для российских войск картину.

Обращаясь к ситуации в Запорожской области, Пригожин отмечает, что под контролем ВСУ уже и Пятихатки, и северная часть Работино, и Урожайное. ВСУ также находится «над Токмаком», при этом у россиян будто бы нет ни вооружения, ни боеприпасов, а солдаты пишут письма командованию, что не имеют даже гранат и бронебойных патронов, не говоря о более серьезных средствах.

ВСУ, по словам Пригожина, направляются сейчас к Молочному лиману неподалеку от побережья Азовского моря, и если у них все получится, то украинцы вернут себе большинство территорий, оккупированных Россией.

С другой стороны тем временем якобы начинается форсирование Днепра, в Голой Пристани уже высадились диверсионно-разведывательные группы, а скоро придут и регулярные войска.