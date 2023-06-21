Пригожин: можем остаться без армии и без России

Пригожина попросили прокомментировать утверждение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, что украинское контрнаступление «идет по плану». В ответ он выдал чуть ли не апокалиптическую для российских войск картину.
Обращаясь к ситуации в Запорожской области, Пригожин отмечает, что под контролем ВСУ уже и Пятихатки, и северная часть Работино, и Урожайное. ВСУ также находится «над Токмаком», при этом у россиян будто бы нет ни вооружения, ни боеприпасов, а солдаты пишут письма командованию, что не имеют даже гранат и бронебойных патронов, не говоря о более серьезных средствах.
ВСУ, по словам Пригожина, направляются сейчас к Молочному лиману неподалеку от побережья Азовского моря, и если у них все получится, то украинцы вернут себе большинство территорий, оккупированных Россией.
С другой стороны тем временем якобы начинается форсирование Днепра, в Голой Пристани уже высадились диверсионно-разведывательные группы, а скоро придут и регулярные войска.
Все эти сведения, как утверждает Пригожин, скрываются от военкоров, «информация затыкается», «идет прямое предательство РФ». И все это происходит на фоне потерь, при недостатке личного состава на 50-60%. В один день россияне, мол, проснутся и узнают, что украинцы уже отбили и Крым.
А руководство «специальной военной операции», которую Пригожин назвал «так называемой», по его мнению, занимается подтасовкой фактов для передачи руководству Кремля, они «обманывают верховного главнокомандующего и российский народ».
Если так будет продолжается, то, мол, «мы останемся без главного — без России».
А на вчерашней коллегии Минобороны, как гневно сетует Пригожин, тем временем обсуждалась выставка, которую устраивают родственники Шойгу, и проведение военного парада с участием военных кораблей. При этом глава ЧВК «Вагнер» напомнил о судьбе российского флагмана Черноморского флота «Москва».
Фактически подтверждает слова Пригожина в своем свежем посте и один из военкоров, который пишет под ником «Тринадцатый»:
«На сегодняшний день наши бойцы несут серьезные потери сейчас, фактически каждый день по 6-7 человек двухсотых, сегодня 4, и это только в одном десантном полку. На днях погибли бывшие заключенные, из трех сотен в живых остались шестеро, а если подсчитать общие потери всех подразделений, то вы просто даже не поверите в эти цифры.
Идиоты, что носятся с фотографиями «подбитого леопарда», в корне не осознают всего того, что творится сейчас на фронте. Процесс идет, мы теряем населенные пункты, боевые действия проходят в сложной местности…
Наверное, люди начнут просыпаться только тогда, когда увидят, что вокруг все больше портретов с траурными лентами, и большинство потерь — это вина командования».