aA
В ответ на запрос американского телеканала Си-эн-эн о комментарии по поводу писем со взрывчаткой, которые получили украинские посольства и консульства на этой неделе, Евгений Пригожин сказал, что "ЧВК Вагнера" "никогда не будет заниматься хамскими глупыми выходками".
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
© AP / Scanpix

"Подумайте, насколько это безумно считать, что когда какие-то хулиганы рассылают письма со взрывчаткой или делают другие оскорбительные вещи, это имеет отношение к "ЧВК Вагнера", - заявил Пригожин в своем письменном ответе, сообщает Си-эн-эн.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде взорвалась посылка, пришедшая по почте и адресованная послу Украины. Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Статьи по теме:
МИД Украины: посольства страны продолжают получать угрозы и "окровавленные пакеты с глазами животных"
Взрывчатку в Испании прислали по 5 адресам, в том числе премьер-министру

В интервью Си-эн-эн в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посольства и консульства Украины в 12 странах получили 17 посылок со странными содержанием: фальшивые письма-бомбы или письма с глазами коров и свиней.

"Эта кампания имеет целью посеять страх", - сказал Кулеба.

"Возможно, этот террористический ответ - российский ответ на тот дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и именно так они пытаются дать отпор, проигрывая настоящие дипломатические баталии одну за другой", - заявил глава МИДа Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

В посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв

В посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв, ранен...

TOP новостей

В Литве не хватает лекарств: пациентам приходится ездить в другие города

Часть жителей жалуется, что в аптеках не могут получить...

Каунас начал экономить за счет жителей - говорят, горожане начали злоупотреблять

Каунас начал экономить за счет жителей. Похоже, призыв...

Парк королей и королев и бывшее убежище нацистов. Почему нужно посетить Приморский региональный парк и в чем его уникальность?

Приморский региональный парк – сокровищница Литвы,...

В Литве — тысячи попыток обойти введенные против России и Беларуси санкции

В Литве предпринимаются тысячи попыток обойти санкции,...

Утилизация идет по плану. Согласятся ли россияне на всеобщую мобилизацию?

Играть в политического провидца и эдакого военного...