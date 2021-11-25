"По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей", - цитирует ТАСС своего источника. Согласно его данным, большинство тел остаются в шахте и будут подняты на поверхность после того, как стабилизируется температура и снизится концентрация метана.

Данные о гибели 52 шахтеров и спасателей в интервью Интерфаксу также подтвердили в администрации Беловского городского округа. "Да, погибли 52 человека", - сказал агентству ее представитель.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что причиной трагедии стал взрыв метана. "Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", - цитирует Демешина ТАСС.

На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 из них были подняты на поверхность.

По сообщению пресс-службы МЧС, на поиски горняков отправились спасатели. Одна из групп, в составе которой было шесть человек, перестала выходить на связь. После этого на поверхность были подняты тела трех спасателей. "К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела", - сообщил Интерфаксу источник в "скорой помощи" города Белово.

До последнего времени судьба еще троих спасателей оставалась неизвестной, но судя по последним данным, они также погибли.

При этом ранее представители МЧС сообщали, что им пришлось приостановить поисковую операцию до утра, поскольку в шахте росла концентрация метана.

Задержание директора шахты и его заместителя

В четверг вечером российский Следственный комитет сообщил о задержании 47-летнего директора шахты "Листвяжная", его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка. В связи с инцидентом СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к смерти двух и более людей.

Причины смерти людей Следственный комитет в своем сообщении описывает так: "началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись".

После аварии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил в своем телеграм-канале об 11 погибших. Он написал об этом еще до того, как стало известно о гибели спасателей. "Все оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет, - говорилось в одном из сообщений губернатора. - Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая".

"Самостоятельно они выйти не могут, сильное задымление и дальнее расположение штрека. К ним направляются горноспасатели", - говорил в свою очередь источник агентства Интерфакс.

В больницы обратились 49 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести, сообщил губернатор. В региональном центре медицины катастроф уточняли, что у пострадавших отравление продуктами горения, травм нет.

Горноспасателям пришлось срочно покинуть шахту из-за опасной концентрации газа, сообщили в администрации шахты.

Что произошло

Источник в службах технического надзора сообщил Интерфаксу, что, по его данным, в вентиляционном штреке на глубине 250 метров произошел взрыв. "За ним последовал пожар", - сказал он.

ТАСС передает, что сообщение о взрыве в вентиляционном штреке поступало в управление Ростехнадзора. Об этом агентству сказал оперативный дежурный управления. "В 09:08 позвонили, сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке №823, и о том, что люди выходят из шахты на поверхность", - пояснил собеседник агентства.

В администрации шахты также говорили, что после задымления горняки самостоятельно поднимались на поверхность.

Шахта "Листвяжная" входит в "СДС-Уголь". Она отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. В августе 2012 в эту шахту спускался Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра.

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

Причиной задымления, по версии источника ТАСС в экстренных службах, стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. "После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте", - сказал собеседник агентства.

По информации источника Интерфакса, основная версия - нарушение техники безопасности. Однако, отметил он, есть и другие версии, в том числе короткое замыкание из-за неисправности оборудования и "природные причины".

Губернатор Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе.

Трагедия на шахте "Листвяжная" - один из самых маштабных инцидентов в современной истории России В 2007 году на шахте "Ульяновская" в Кемеровской области произошла крупнейшая авария за последние годы, в результате которой погибли более 100 человек. В 2010 году взрыв на местной шахте "Распадская" унес жизни более чем 90 горняков.