При пожаре на предприятии в Воронеже погибли три человека

В результате пожара на производственном предприятии в Воронеже погибли три человека. Крупное возгорание произошло утром в понедельник, 22 апреля, сообщает МЧС РФ. Тушением занимались 64 человека, было задействовано 20 единиц техники. По данным ведомства, пожар площадью 500 квадратных метров удалось потушить. Сотрудники МЧС вынесли из горящего здания четыре пропановых баллона и один кислородный.

Пожар произошел на машиностроительном предприятии

РИА "Новости" пишут, что инцидент произошел на улице Солнечной, 33 в Воронеже - по этому адресу находится экспериментальный научно-исследовательский институт кузнечно-прессового машиностроения "Эникмаш-В". По данным ТАСС, речь идет о цехе по производству электрооборудования.