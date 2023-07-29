Президент ЮАР - Путину: Мы пришли сюда не за "дарами"

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе саммита "Россия - Африка" в Петербурге призвал своего российского коллегу Владимира Путина вернуться к участию в "зерновой сделке" по экспорту украинской агропродукции, указав, что африканские лидеры прибыли в Россию не ради подарков Москвы. "Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то "дары", - приводятся на сайте Кремля слова Рамапосы на встрече Путина с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике, состоявшейся в пятницу, 28 июля.

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, однако это не наша основная цель здесь, - заявил президент ЮАР. - Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера".