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В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" показали сюжет о совещании Путина с членами правительства. В нем упоминается, как президент поймал падавший со стола карандаш. Телеведущий Владимир Соловьев восхитился физической формой президента и посоветовал своему коллеге Павлу Зарубину как можно больше заниматься спортом. Об этом пишет портал телеканала "Дождь".
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

"Когда Путин входит в зал заседания, то дверь за ним сразу же закрывается. Единственная возможность увидеть мероприятие, аккуратно оббежать зал с другой стороны", — рассказывает корреспондент Зарубин. Затем он говорит: "Интернет-издания любят создавать новости с кричащими заголовками: Путин бросил ручку. А вот реальные кадры, как он поймал улетевший со стола карандаш".

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"Карандаш поймал ловко! — восхитился Соловьев после просмотра видео. Так что надо отметить — реакция прекрасная, видно, что президент в отличной спортивной форме, и боевые искусства никуда не уходят. Вы пробовали повторить?"

Соведущий Соловьева Павел Зарубин ответил, что не пытался повторить произошедшее на видео.

В мае прошлого года Владимир Путин на совещании по паводкам и пожарам положил ручку на стол. Об этом написали многие государственные издания, сделав "бросок" ручки практически главной темой дня.

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