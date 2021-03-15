"Когда Путин входит в зал заседания, то дверь за ним сразу же закрывается. Единственная возможность увидеть мероприятие, аккуратно оббежать зал с другой стороны", — рассказывает корреспондент Зарубин. Затем он говорит: "Интернет-издания любят создавать новости с кричащими заголовками: Путин бросил ручку. А вот реальные кадры, как он поймал улетевший со стола карандаш".
"Карандаш поймал ловко! — восхитился Соловьев после просмотра видео. Так что надо отметить — реакция прекрасная, видно, что президент в отличной спортивной форме, и боевые искусства никуда не уходят. Вы пробовали повторить?"
Соведущий Соловьева Павел Зарубин ответил, что не пытался повторить произошедшее на видео.
Мы вот смеемся когда читаем, как в КНДР или Туркменистане диктаторы что-то отмочат, а потом это преподносится их пропагандой чуть ли не как настоящее чудо.
Ну у нас тут уже тоже давно так
Вот свежий сюжет о том, как Путин ПОЙМАЛ КАРАНДАШ. И Соловьев восхищается, конечно. Безумие pic.twitter.com/hbwSMFBk3S
— ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) March 14, 2021
В мае прошлого года Владимир Путин на совещании по паводкам и пожарам положил ручку на стол. Об этом написали многие государственные издания, сделав "бросок" ручки практически главной темой дня.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Большая часть мэров Литвы не скрывает разочарования: ограничение мобильности не действует (13)
Правительство Литвы 15 марта приняло решение оставить...
Ограничения передвижения продлены в 16 самоуправлениях, среди них - Вильнюс и Клайпеда (25)
До конца марта ограничения передвижения продлили в 16-ти...
Паланга готовится к наплыву отдыхающих: еще одно закрытие мы не переживем (6)
Правительство Литвы объявило о переменах во всей...
Новый рейтинг: за карантин наказывают премьер-министра Литвы (92)
За затянувшийся карантин избиратели "наказывают"...
Проверьте, есть ли ваш дом в списке домов, где запрещено курение на балконах (28)
В Литве с 1 января 2021 года запрещено курение на...