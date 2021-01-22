Ее признали виновной в нарушении организации публичной акции. Ярмыш была задержана накануне в Москве.
Аресты сотрудников штабов Навального в других городах
В пятницу на 10 суток также арестован координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко, сообщил ее адвокат Александр Валявский "МБХ медиа". Ранее на активистку из-за акции 23 января составили протокол об организации несанкционированного мероприятия. Во Владивостоке в тот же день на трое суток арестовали координатора местного штаба Екатерину Ведеркину.
Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках
Алексей Навальный был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам в поддержку оппозиционера, запланированным на 23 января. Российские власти пытаются не допустить протесты.
Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.
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