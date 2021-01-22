aA
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована на девять суток за призывы к участию в акции 23 января. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы в пятницу, 22 января. По словам Ярмыш, на рассмотрение дела у судьи ушло менее пяти минут.
Izoliatorius, kur laikomas Aleksejus Navalnas
Izoliatorius, kur laikomas Aleksejus Navalnas
© AFP / Scanpix

Ее признали виновной в нарушении организации публичной акции. Ярмыш была задержана накануне в Москве.

Аресты сотрудников штабов Навального в других городах

В пятницу на 10 суток также арестован координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко, сообщил ее адвокат Александр Валявский "МБХ медиа". Ранее на активистку из-за акции 23 января составили протокол об организации несанкционированного мероприятия. Во Владивостоке в тот же день на трое суток арестовали координатора местного штаба Екатерину Ведеркину.

Статьи по теме:
Науседа: половина стран ЕС поднимают вопрос санкций в отношении России в связи с арестом Навального  (27)
Bloomberg узнал о планах посадить Навального на несколько лет  (8)

Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках

Алексей Навальный был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам в поддержку оппозиционера, запланированным на 23 января. Российские власти пытаются не допустить протесты.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

"Речь об уважении к нам самим". Что думают знаменитости об аресте Навального (2)

В воскресенье Алексея Навального задержали после...

Как власти РФ пытаются не допустить акций в поддержку Навального (13)

Накануне объявленных сторонниками Алексея Навального...

TOP новостей

Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей (111)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время...

Коронавирус в Литве: 1032 новых случая COVID-19, 29 человек умерли (9)

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1032 новых...

В Литве рассматривают возможность открытия части бизнеса: начнут с малого

В Литве сокращается число больных коронавирусом,...

Evelina Dobrovolska Street signs of Warsaw str in Vilnius in Lithuanian and in Polish

Министр юстиции надеется в этом году представить Сейму закон о нацменьшинствах (8)

Литовский министр юстиции Эвелина Доброльска надеется...

Эксперты: перепись населения в Литве может дать неверные данные (24)

В Литве началась перепись населения. В результате...