Правозащитники осудили пытки подозреваемых в теракте

Правозащитное объединение "Команда против пыток" в понедельник, 25 марта, опубликовало заявление, в котором осудило насилие силовиков по отношению к подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле". В документе отмечается, что задержанных доставили в зал суда, где им выбирали меру пресечения, с видимыми следами пыток: "с отрезанным ухом, пакетом на шее и без сознания".

Правозащитники напомнили, что "пострадавшие от пыток зачастую дают ложную информацию, чтобы хотя бы на время остановить насилие" и поэтому ценность показаний, добытых таким образом, "критически низка".