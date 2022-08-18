aA
Находящимся в СИЗО подозреваемым и обвиняемым, которые соглашаются отправиться в Украину, приостанавливают уголовные дела, сообщила основательница "Руси сидящей" Ольга Романова.
Правозащитники: В российских СИЗО вербуют обвиняемых на войну в Украине
© DELFI / Dainius Sinkevičius

В России для участия в войне в Украине начали вербовать подозреваемых и обвиняемых, которые находятся в СИЗО. Об этом сообщила в среду, 17 августа, правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, уголовные дела при этом приостанавливают.

Существование такой практики подтвердил изданию "Осторожно, новости" основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он сообщил, что на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.

В начале июля в СМИ стали появляться сообщения, что российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера вербует заключенных в российских колониях. По подсчетам издания "Верстка" и фонда "Русь сидящая", к середине августа представители ЧВК побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны. Как сообщала DW Романова, агитировать заключенных в колонии ездил в том числе лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

"В случае смерти — всем членам семьи пенсия пожизненно". Как в Томске набирают добровольцев на войну с Украиной

Вот уже несколько месяцев в российских регионах...

В результате удара по общежитию в Харькове семеро погибших и 17 раненых

Украинские власти сообщили, что в результате...

"Этот человек погиб в самом начале войны". Как ФСБ обвинила в диверсиях покойника

Федеральная служба безопасности России два дня назад...

TOP новостей

Предприятие Perlas Energija прекращает деятельность: важная дата для клиентов - 28 августа  что делать клиентам?

Perlas Energija прекращает деятельность. Поставлять...

Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян

В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии...

Президент Литвы обязал правительство защитить жителей от шока, связанного с ценами на электричество

В четверг утром состоялась встреча президента Литвы...

Полученное из банка сообщение поразило женщину: что значит эта плата?

Безналичный расчет у нас не новость. Мы пользуемся этой...

Советник президента Литвы сомневается, что ЕС договорится об ограничении выдачи виз россиянам

Старший советник президента Гитанаса Науседы по...