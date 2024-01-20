Правозащитники РФ рассказали о вызовах трансперсон в МВД

В Архангельской области и Санкт-Петербурге сотрудники МВД с 16 января начали звонить транс-персонам, присылать им повестки и вызывать на опросы, требуя рассказать про получение справок о транс-переходе. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил правозащитный проект "Сфера".

Двое людей рассказали "Сфере", что получили повестки на опрос в управление экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Архангельской области. В повестке сотрудники полиции ссылались на некие обращения.

По словам человека, сходившего на опрос, полицейские спрашивали, когда и где он получил справку о транс-переходе, сколько заплатил, кто советовал получить справку, с кем ездил на комиссию и ходил ли на ЛГБТ-вечеринки, пишет "Сфера". "Будем вызывать, пока не вспомнишь", - ответили полицейские на слова о том, что опрошенный не может вспомнить.