Правительство России упростило процедуру "добровольного переселения в РФ"

Отмечается, что правительственное постановление подготовлено для реализации указа президента РФ Владимира Путина, которым с 1 января 2024 года введен "институт репатриации" для "соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе "в недружественных странах".

Согласно постановлению, решение касается следующих "репатриантов": граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом; ранее отказавшихся от российского гражданства; родившихся или постоянно проживавших на территории Беларусской ССР и ранее имевших гражданство СССР; граждан, у которых есть родственники, родившихся или постоянно проживавшие на территории Беларусской ССР или на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Напомним, Путин 18 декабря 2023 года подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы.