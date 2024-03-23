Пожар на НПЗ в Самарской области после атаки дрона

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новокуйбышевске Самарской области в ночь на субботу, 23 марта, прозвучали не менее двух взрывов и начался пожар. По данным местных СМИ, после падения беспилотника загорелась колонна нефтеперерабатывающей установки. О пострадавших от этого инцидента пока не сообщалось. На месте работают пожарные службы. НПЗ в Новокуйбышевске специализируется на выпуске высококачественного моторного топлива.

Атаки дронов на российские НПЗ

За последние недели усилились атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Согласно информации украинских военных, с 2022 года Киев не менее 12 раз атаковал крупные российские НПЗ. В этом году произошло уже как минимум 9 подобных атак, в результате которых в России повысились цены на бензин и снизились объемы переработки нефти.