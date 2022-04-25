Пожар на нефтебазе в Брянске и эвакуация чиновников. Что известно

В Фокинском районе Брянска произошли пожары на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Сообщения о пожарах в резервуарах с дизельным топливом и на другом объекте поступили в 02:00, пострадавших нет, уточнил собеседник агентства.
Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубических метров, сказал источник агентства Интерфакс. Телеканал "Россия 24" сообщал, что второй загоревшийся объект - склад дизельного топлива в военной части.
Russian state TV on the explosions in Bryansk: First was a civilian facility with about 10k tons of fuel, second fire was 10 to 15 minutes later at a military depot with ~5k tons of fuel
No word on cause or casualties pic.twitter.com/jTkqeZ7gCC— Scott Rose (@rprose) April 25, 2022
На опубликованных видео действительно видны две вспышки неподалеку друг от друга.
В Брянске загорелась нефтебаза АО "Транснефть-Дружба" и еще один объект, уточнили экстренные службыhttps://t.co/xB1M2gdnyR pic.twitter.com/LYSp15X2kz— РИА Новости (@rianru) April 25, 2022
"Два взрыва - и все", - сказали РИА Новости живущие на улице рядом с нефтебазой мужчины. Они ответили отрицательно на вопрос о том, видели ли летающие над нефтебазой вертолеты.
В ночь на 1 апреля взрывы и пожар произошли на нефтебазе в Белгороде. Тогда два украинских боевых вертолета на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России и нанесли удар. Минобороны России признало это. Следственный комитет завел уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
О том, насколько серьезно власти отнеслись к пожару на нефтебазе в Брянске, можно судить по тому, что на место выехал лично врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Брянске, по предварительным данным, нет, сообщили в МЧС https://t.co/5W1ZT5tIpT— РИА Новости (@rianru) April 25, 2022
"Текущие запасы дизеля в регионе достигают 15 суток, по бензину они превышают 20 суток", - заявили в министерстве энергетики России (в Белгороде после взрыва на нефтебазе появились очереди на бензоколонки).
Эвакуации населения в районе, где горит нефтебаза, не планируется, написал в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
14 апреля Богомаз заявил, что со стороны Украины был обстрелян поселок Климово. Минобороны России в тот день утверждало, что был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший "атаку на жителей мирного населенного пункта Климово".
More footage coming from #Bryansk this morning as at least 2 fires in different locations continue to burn. https://t.co/Emqhpnf9Mq pic.twitter.com/IfwxRmpSCo— Taylor (@TaylorCCMG) April 25, 2022
Брянская область граничит с Украиной и Беларусью. От Брянска до украинской границы по прямой - 110 километров, по шоссе - 173.
Два месяца назад, 24 февраля, по распоряжению президента Владимира Путина началось российское военное вторжение в Украину. Российские власти называют его "специальной военной операцией".
11 апреля в Брянской области был установлен высокий уровень террористической опасности сроком на 15 суток. Аналогичные решения были приняты в Белгородской и Курской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области.
Сотрудников нескольких государственных учреждений Брянской области эвакуируют после получения подозрительных сообщений, ведется проверка зданий, сообщили днем в экстренных службах региона.
"В некоторые государственные учреждения поступили подозрительные сообщения. Идет эвакуация сотрудников и проверка зданий", - сказал собеседник ТАСС.
У здания администрации города дежурят сотрудники правоохранительных органов, кинологическая служба, также пожарная машина и скорая помощь, пишет агентство.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что из-за сообщений с угрозами в понедельник пришлось эвакуировать несколько школ.
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