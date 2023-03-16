"Это пока не вторая волна мобилизации", - подчеркивает Чиков, ссылающийся в своей публикации на данные из открытых источников, например, заявление правительства Тюменской области, а также на публикации региональных СМИ и в интернет-пабликах.

Регионы РФ, где рассылаются повестки в военкоматы

Согласно Чикову, повестки в настоящее время рассылаются в следующих регионах (в алфавитном порядке): Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Калужская область, Кабардино-Балкарская республика, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Омская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Чувашская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как отмечает правозащитник, "больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента", однако такого указа не было или он не был опубликован. В связи с чем призывать запасников на военные сборы незаконно, пишет Чиков, рекомендуя обратиться на горячую линию "Агоры" в случае получения повестки.

В свою очередь, издание "Новая газета Европа" подтверждает, что повестки действительно раздают, приводя в качестве подтверждения скан повестки, которую получил его корреспондент в свой московский почтовый ящик.

Мобилизация в России

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". Утверждалось, что для участия в войне с Украиной призовут лишь определенные категории граждан, но судя по последующим событиям, мобилизация имела массовый характер.

В январе 2023 года в ответ на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука Управление президента РФ по работе с обращениями граждан сообщило, что действие указа Путина о "частичной мобилизации" в России продолжается.

Как сообщила в феврале Федеральная разведывательная служба Германии (BND), осенью 2022-го в России были мобилизованы около 300 тысяч человек, часть из них еще проходит обучение, часть уже направлена на поле боя. По словам главы BND Бруно Каля, "дальнейший мобилизационный потенциал России - резерв до миллиона человек, если в Кремле посчитают это необходимым".

21 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в рамках новой волны мобилизации в РФ готовятся массово призывать на фронт студентов очных отделений вузов.

1 апреля в РФ официально начнется весенний призыв на срочную службу.