Потери России за год войны в Украине превысили потери в Афганистане за 9 лет

По открытым источникам журналистам удалось подтвердить гибель 15 136 россиян в боевых действиях — речь идёт не только о военных, но и о сотрудниках других силовых ведомств и наёмниках из "ЧВК Вагнера."

Данные, попавшие в мониторинг, не являются полными, реальное число потерь может быть кратно выше. Москва и Украина не раскрывают официальные подсчёты погибших.

По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек — до 60 тысяч из них могли погибнуть. В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.

Глава Департамента войны Офиса генпрокурора Юрия Белоусов в интервью The Independent к годовщине войны заявил, что в ходе боевых действий могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей Украины. Официальная оценка ООН — около 8 тысяч человек. Ещё несколько человек погибли в России.