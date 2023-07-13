Потанин стал главным бенефициаром ухода западных компаний из РФ

Почти половину от этой суммы (1,6 трлн рублей) получил самый богатый бизнесмен России Владимир Потанин. Он приобрел бизнес французской Société Générale: Росбанк и две страховые компании, а также "Тинькофф банк". На втором месте - Иван Тырышкин, купивший у чешской PPF Group российский бизнес банка Home Credit, микрофинансовую организацию, страховую компанию и коллекторское агентство, на третьем - "Новатэк" Леонида Михельсона, получивший доли TotalEnergies в "Тернефтегазе" и Shell в "Сахалине-2", выяснили журналисты.