13 июля 2023 г. 14:45

Потанин стал главным бенефициаром ухода западных компаний из РФ

 
Deutsche Welle
Vladimiras Potaninas
Vladimiras Potaninas
ФОТО: Scanpix / Reuters

Российские бизнесмены за бесценок получили активы западных компаний на 3,5 трлн рублей, следует из исследования, проведенного изданием "Новая газета Европа".

Почти половину от этой суммы (1,6 трлн рублей) получил самый богатый бизнесмен России Владимир Потанин. Он приобрел бизнес французской Société Générale: Росбанк и две страховые компании, а также "Тинькофф банк". На втором месте - Иван Тырышкин, купивший у чешской PPF Group российский бизнес банка Home Credit, микрофинансовую организацию, страховую компанию и коллекторское агентство, на третьем - "Новатэк" Леонида Михельсона, получивший доли TotalEnergies в "Тернефтегазе" и Shell в "Сахалине-2", выяснили журналисты.

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Deutsche Welle
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