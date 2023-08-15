Пострадавшие от наводнения россияне возмутились из-за компенсаций

Так, один из участников встречи рассказал, что у него затопило два этажа. Мэр города предложил ему компенсацию в 150 тысяч рублей. "И что я сделаю на 150 тысяч, что? Ребенок вот без одежды. Второй в школу собирается. Все нахер утонуло с учебниками. Что я сделаю на 150 тысяч?" - возмутился пострадавший от наводнения, предложив чиновникам "самим что-нибудь сделать за 150 тысяч". "Что ты купишь на них сейчас? Вы в магазине были сегодня? И что там, как с ценами?" - поинтересовался он.