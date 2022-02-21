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Посольство США в Москве вечером в воскресенье предупредило находящихся в России американских граждан о том, что, согласно сообщениям СМИ, имеются угрозы нападений нападений на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро и другие места скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в зонах повышенной напряженности у границы России с Украиной.
Посольство США предупредило о сообщениях об угрозе терактов в РФ
© Itar-Tass / Scanpix

О каких именно сообщениях идёт речь, из предупреждения посольства неясно. В последние недели в разных городах России нередко эвакуировали посетителей общественных мест из-за поступавших звонков с угрозами взрыва, ни одна из которых не подтвердилась.

В сообщении посольства США также содержится призыв ко всем американцам в России соблюдать осторожность в местах большого скопления людей, а также "разработать планы эвакуации, которые не предполагают помощи правительства США". Ранее Госдепартамент выпустил рекомендацию для граждан США воздержаться от поездок в Россию, однако призывов к уже находящимся там американцам покинуть страну, как в случае с американцами на территории Украины, пока не было.

Руководство Соединённых Штатов, опираясь на данные разведки, считает, что президент России Владимир Путин, возможно, уже принял решение о вооружённом нападении на Украину. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что ещё надеются убедить его избрать путь дипломатии.

В воскресенье в Белом доме прошло заседание Совета национальной безопасности США с участием президента Джо Байдена, госсекретаря и министра обороны. Обсуждалась ситуация вокруг Украины.

В последние дни США и Великобритания неоднократно предупреждали, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшее время. Россия это отрицает.

При этом американские официальные лица в воскресенье вновь заявили, что введение санкций против России до предполагаемого вторжения не рассматривается.

"Цель санкций состоит прежде всего в том, чтобы попытаться удержать Россию от вступления в войну. Как только вы введете их, это сдерживающее воздействие будет утрачено", – заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Вице-президент Камала Харрис подтвердила: "Мы согласились с тем, что сдерживающий эффект от этих санкций все еще значим, особенно потому, что... мы все еще искренне надеемся, что дипломатический путь существует" - сообщает "Голос Америки".

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