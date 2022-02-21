Посольство США предупредило о сообщениях об угрозе терактов в РФ

О каких именно сообщениях идёт речь, из предупреждения посольства неясно. В последние недели в разных городах России нередко эвакуировали посетителей общественных мест из-за поступавших звонков с угрозами взрыва, ни одна из которых не подтвердилась.
В сообщении посольства США также содержится призыв ко всем американцам в России соблюдать осторожность в местах большого скопления людей, а также "разработать планы эвакуации, которые не предполагают помощи правительства США". Ранее Госдепартамент выпустил рекомендацию для граждан США воздержаться от поездок в Россию, однако призывов к уже находящимся там американцам покинуть страну, как в случае с американцами на территории Украины, пока не было.
Руководство Соединённых Штатов, опираясь на данные разведки, считает, что президент России Владимир Путин, возможно, уже принял решение о вооружённом нападении на Украину. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что ещё надеются убедить его избрать путь дипломатии.
В воскресенье в Белом доме прошло заседание Совета национальной безопасности США с участием президента Джо Байдена, госсекретаря и министра обороны. Обсуждалась ситуация вокруг Украины.
В последние дни США и Великобритания неоднократно предупреждали, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшее время. Россия это отрицает.
При этом американские официальные лица в воскресенье вновь заявили, что введение санкций против России до предполагаемого вторжения не рассматривается.
"Цель санкций состоит прежде всего в том, чтобы попытаться удержать Россию от вступления в войну. Как только вы введете их, это сдерживающее воздействие будет утрачено", – заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Вице-президент Камала Харрис подтвердила: "Мы согласились с тем, что сдерживающий эффект от этих санкций все еще значим, особенно потому, что... мы все еще искренне надеемся, что дипломатический путь существует" - сообщает "Голос Америки".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутат обратил внимание на выплату пенсий наличными: таких получателей очень много (28)
В Литве немалая часть пенсионеров и получателей...
Глава МИД Литвы: на Украину уже напали, пришло время обсуждать санкции в отношении РФ (83)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Сравнение цен на горючее: на каких АЗС бензин дешевле? (5)
В январе в рейтинге заправок с самым дешевым горючим -...
Литва считает, сколько украинцев сможет принять в случае войны (24)
В Литве сейчас моделируют три сценария в связи с...
Скирмантас Малинаускас съездил за покупками в Польшу: вопрос, критически ли оценивают свои действия те, кто туда едет? (6)
"У нас - банановая республика, как я говорю, пусть все и...