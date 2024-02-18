Посол США в Москве возложила цветы к Соловецкому камню

"Сегодня у Соловецкого камня мы скорбим о смерти Алексея Навального и других жертв политических репрессий в России. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, коллегам и сторонникам Алексея Навального. Его сила - вдохновляющий пример. Мы чтим его память", - говорится в посте, опубликованном в микроблоге посольства США в РФ в соцсети X.

Накануне, 17 февраля, цветы к Соловецкому камню в Москве в память о скончавшемся в российской колонии Алексее Навальном возложил также посол Великобритании в РФ Найджел Кейси.

Акции в память об Алексее Наввальном в России и в мире

Известие о смерти Алексея Навального в колонии ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Немецкого автономного округа, распространенное ФСИН 16 февраля и подтвержденное позже родными и соратниками оппозиционера, вызвало волну стихийных акций в память о Навальном. Не только по всей России, но и в других странах мира сотни людей приносили цветы к импровизированным мемориалам.