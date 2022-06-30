После решения акционеров "Газпрома" отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год акции российского концерна резко упали на Московской бирже. По данным на 12.10 часов мск в понедельник, 30 июня, их стоимость упала на 76,78 рубля до 220,65 рубля, то есть на 25,8 процента в соотношении к цене на момент закрытия прошлой торговой сессии. Снижение стоимости акций "Газпрома" утром того же дня временно превышало 30 процентов.

Рухнувшие акции "Газпрома" в свою очередь обвалили весь российский рынок акций. Индекс Московской биржи упал более чем на 6 процентов ниже 2230 пунктов, индекс РТС - ниже 1350 пунктов примерно на 5 процентов. Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 8,3 процента, пишет "Интерфакс".

Акционеры "Газпрома" отказались от выплаты дивидендов за 2021 год

Ранее на годовом собрании акционеров "Газпрома" было решено не выплачивать дивиденды за прошлый год. "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. Ранее предлагалось выплатить за 2021 год по 52,53 руб. на акцию "Газпрома", что в общей сложности равняется 1,244 трлн рублей.

30 июня также будет решаться вопрос о выплате дивидендов"Роснефти".