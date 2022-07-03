После ночных взрывов в Белгороде власти сообщили о трех погибших

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе произошла "серия громких звуков". Позже он сообщил о по меньшей мере трех погибших и четырех пострадавших - среди которых мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок.

Частично разрушены 11 многоквартирных домов и более 30 частных домов, пять частных домов разрушены полностью, добавил Гладков.

Российский сенатор Андрей Клишас уже назвал произошедшее в Белгороде "прямым актом агрессии со стороны Украины", который требует "самого жёсткого, в том числе военного ответа".

Украинские власти пока не комментировали эти обвинения.