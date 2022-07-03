aA
В ночь на воскресенье в СМИ появились кадры, на которых были видны взрывы в Белгороде, а в небе над городом - следы работы системы ПВО. Губернатор региона сообщил о погибших и разрушениях, однако не стал объяснять, что именно произошло.
После ночных взрывов в Белгороде власти сообщили о трех погибших
© Zuma Press / Scanpix

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе произошла "серия громких звуков". Позже он сообщил о по меньшей мере трех погибших и четырех пострадавших - среди которых мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок.

Частично разрушены 11 многоквартирных домов и более 30 частных домов, пять частных домов разрушены полностью, добавил Гладков.

Статьи по теме:
Взрывы и пожар на складе боеприпасов под российским Белгородом, находящемся у границы с Украиной. Что известно  (1)
В Белгороде обстреляна нефтебаза "Роснефти". Начался пожар

Российский сенатор Андрей Клишас уже назвал произошедшее в Белгороде "прямым актом агрессии со стороны Украины", который требует "самого жёсткого, в том числе военного ответа".

Украинские власти пока не комментировали эти обвинения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Швянтои от наплыва отдыхающих трещит по швам, но удивляет ценами

Литовские курорты многие делят по тому, кто в них едет:...

В Литве 10% людей, живущих в нищете, работают на полную ставку

Согласно статистике, количество бедных людей в Литве...

В жару в Литве раскупали кондиционеры и вентиляторы

В июне, когда в Литве установилась жаркая погода,...

В Кярнаве возвращаются дни живой археологии

В Кярнаве возвращаются "Дни живой археологии". Это...

Погода: жара уйдет, но по-прежнему будет тепло

В воскресенье в Литве будет немного прохладнее....