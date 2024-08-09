После атаки дронов под Липецком загорелся военный аэродром

Минобороны РФ утром отчиталось о 19 дронах, сбитых ночью над Липецкой областью, уточнив, что всего в ночной атаке на регионы РФ приняли участие 75 беспилотников. По утверждению министерства, 26 из них были сбиты над Белгородской, семь - над Курской, пять - над Брянской, четыре - над Воронежской, один над Орловской, пять - над аннексированным Крымом, восемь - над акваторией Черного моря.