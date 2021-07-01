Посла Чехии вызвали в МИД России из-за требования компенсации за взрывы во Врбетице

По ее словам, российская сторона считает требования Чехии неприемлемыми. Захарова заявила, что дипломатия в данном случае «подменяется литературными жанрами — это швейковщина в чистом виде» (цитата по РИА Новости).
«Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке... Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд <...>, иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд», — сказала Захарова.
28 июня газета Mlada fronta Dnes сообщила, что заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб за взрывы во Врбетице. Согласно законопроекту о распределении компенсации, 350 миллионов крон должны получить муниципалитеты и области Чехии, еще 300 миллионов крон — отдельные местные жители.
В апреле власти Чехии заявили о возможной причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чехия объявила их в розыск и выслала 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на российские спецслужбы.
Россия после этого выслала 20 чешских дипломатов и включила Чехию в список «недружественных стран».
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