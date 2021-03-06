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Помощник президента России Максим Орешкин заболел коронавирусом. "К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", - премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.
Maksimas Oreškinas
Maksimas Oreškinas
© Sputnik / Scanpix

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Deutsche Welle

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