Помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом

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Помощник президента России Максим Орешкин заболел коронавирусом. "К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", - премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.