Помогавший украинским беженцам волонтер Александр Демиденко умер в СИЗО, сообщили его родственники

С мая 2022 года Александр Демиденко помогал беженцам из Украины добираться до КПП Колотиловка — Покровка. Это единственный действующий погранпереход из России в Украину.

Сам Александр был пенсионером и жил вместе с женой в частном доме в Белгородской области. В этом доме по пути на родину останавливались сотни людей, которым нужно было где-то переночевать. Некоторые задерживались надолго из-за проблем с документами.

Волонтер открыто занимался помощью беженцам и от своего имени обращался к руководству района с просьбой организовать человеческие условия рядом с КПП — поставить палатку с обогревом и горячей водой.