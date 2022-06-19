Российские пользователи столкнулись с проблемами при скачивании программ компании Microsoft: утилит для установки операционных систем Windows 10 и 11, а также образов операционных систем и программы Media Creation Tool, сообщает портал DTF в субботу, 18 июня.

Первые сообщения о проблемах появились в середине июня 2022 года, несколько жалоб поступило из Казахстана. При попытке скачать образы пользователи сталкивались с "ошибкой 404", которая сообщала, что файл или директория не найдены. При подключении через европейский и американский VPN файлы удается скачать.

Корреспондент DW попытался скачать программное обеспечение Microsoft, зайдя через VPN под российским IP-адресом, но столкнулся с таким же сообщением об ошибке.

Проблема встречается на проводном интернете "Билайн", а также при подключении через мобильный интернет МТС, "Билайн" и Tele2, отмечает издание CNews. Microsoft официально не комментировала сообщения о недоступности части своих продуктов в России.

Частичный уход Microsoft из России

После начала российского вторжения в Украину Microsoft объявила, что останавливает продажу новых продуктов в России.

При этом в конце марта, как писало агентство Reuters, президент Microsoft Брэд Смит написал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором объяснил, что несмотря на призывы Киева разорвать все связи с Россией, Microsoft продолжит вести бизнес в стране с не попавшими под санкции клиентами, включая школы и больницы.

"Лишение этих учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей", - объяснил Смит в письме от 14 марта. В этом же обращении он написал, что Microsoft обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос "прекращения предоставления текущих услуг и поддержки" в России.

В начале июня компания сообщила, что "в результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России" приняла решение "значительно сократить операции в России". "Мы продолжим выполнять наши существующие договорные обязательства с российскими клиентами, в то время как сохранится приостановка новых продаж", - цитировало заявление компании агентство Bloomberg.