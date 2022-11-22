Полковник Генштаба РФ попался на взятке стиральной машиной

Сотрудники ФСБ РФ задержали офицера при получении дорогостоящей стиральной машины от военкома Объединенного военного комиссариата Раменки.
Ответственный за проверку комиссариата Мертвищев сообщил военкому, что набор призывников в подведомственных ему районах идет плохо и он найдет к чему придраться, даже если в итоге всё будет в порядке. Мирно решить проблему полковник предложил за счет покупки ему стиральной машины стоимостью не менее 70 тысяч рублей (более €1100).
Военный комиссар согласился на предложение Мертвищева, но одновременно обратился с заявлением о вымогательстве в Департамент военной контрразведки ФСБ. Через несколько дней полковника задержали при получении взятки. Как сообщает газета, под давлением улик, собранных ФСБ и следствием, офицер полностью признал свою вину.
235-й гарнизонный суд отправил обвиняемого под домашний арест. За вымогательство взятки Мертвищеву грозит до 12 лет лишения свободы.
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