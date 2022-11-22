Politico узнало о подготовке списка россиян для девятого пакета санкций ЕС

ЕС начал подготовку списка россиян для девятого пакета санкций против России, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Члены Евросоюза уже предложили длинные списки имен, Еврокомиссия изучает их, проверяя возможность связать фигурантов с "военной спецоперацией" России на Украине, пишет издание.

Как утверждает Politico, очередной санкционный пакет будет сосредоточен на широком круге физических лиц: "чиновников, пропагандистов, руководителей компаний и других деятелей, поддерживающих клептократический режим [Владимира] Путина".

При этом несколько стран, включая Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, призывают ввести персональные ограничения одновременно с анонсированным ранее потолком цен на российскую нефть, узнало издание. Ожидается, что эта мера вступит в силу 5 декабря. Другие дипломаты ЕС выступают против идеи увязать ограничение цен на нефть с новыми санкциями, отмечая, что новый пакет еще не готов, и это только затруднит его разработку, пишет Politico.

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в нем, в частности, предусматривается "возможность для введения ценового потолка закупки российской нефти, поставляемой морским путем".

Предполагается, что европейские компании будут иметь право страховать танкерные перевозки нефти из России при условии, что в контракте будет стоять цена на нефть ниже определенного уровня.

Таким образом альянс подготовил правовую основу для ограничения стоимости российской нефти. Помимо этого, ЕС ввел запрет на импорт ряда товаров из России почти на €7 млрд: стальной продукции, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных украшений не из золота. Также были расширены экспортные ограничения и список персональных ограничений.

Ранее Politico сообщало, ссылаясь на внутренние документы Еврокомиссии, что ЕС заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд. Большая часть из них (€50 млрд) заблокирована в Бельгии, на втором месте Люксембург с €5,5 млрд. Эти две страны, а также Италия, Германия, Ирландия, Австрия и Франция составляют больше 90% от общей суммы заблокированных активов, указало издание.