Кроме того, по данным издания, ЕС введёт запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. В санкционные списки также планируют включить компании и физические лица в других странах, которые связывают с поддержкой войны в Украине или с "ЧВК Вагнера". По данным Politico, речь идёт о лицах и организациях из Ирана и Мали.

Ограничения могут также затронуть судоходную компанию из Дубая, подозреваемую в обходе антироссийских санкций. Считается, что компания купила несколько российских нефтяных танкеров, которым больше не разрешалось перевозить нефть из-за санкций ЕС. Сменив владельца танкеры снова могут перевозить российскую нефть, отмечает издание. О какой компании идёт речь неизвестно. В то же время, по словам источников, этому могут воспрепятствовать входящие в ЕС страны – перевозчики, например, такие как Кипр.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что 10-й пакет санкций закроет "лазейки" в уже принятых ограничениях. Новые меры, по её словам, также будут включать блокировку российского экспорта на 10 миллиардов евро.

Обсуждение нового пакета санкций начнётся в среду, - сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа. По его данным, в пакете не будет санкций, связанных с энергетическим сектором. Одобрен он может быть на следующей неделе.

16 декабря Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России. Под ограничения попали более 150 физических и юридических лиц. Также Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. Гражданам Евросоюза запретили занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России. Кроме того, был введен запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.

Крупнейший российский частный банк - Альфа-банк попал под полные блокирующие санкции США в апреле – в связи с военным вторжением России в Украину. Ограничительные меры предполагает полную блокировку активов и транзакций Альфа-банка. Позже к этим санкциям присоединилась Япония.