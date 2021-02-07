"Политическое направление Навального - это популизм и национализм": Явлинский раскритиковал Навального

"Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания). Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции", - считает Явлинский.

"На последних протестных акциях не выдвигалось ни организованного требования освободить политических заключенных (хотя среди них есть и те, кто получил сроки за участие летом 2019 года в митингах против фальсификаций и недопущения к выборам ближайших соратников основателя ФБК), ни требований остановить войну на Украине. Все требования касались исключительно фигуры Навального", - пишет он.

По его мнению, "демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления".

Расследования Навального о коррупции чиновников "не имеют и не могут иметь практических результатов для общества", считает основатель "Яблока". По его мнению, главный эффект фильмов Навального, на который и ориентирована их стилистика - "это разжигание примитивной социальной розни".

"Разжигание классового популизма в России, провоцирование столкновения бедных и богатых ни к чему хорошему не приведет", - предупредил Явлинский.

Соратники Навального резко отреагировали на статью основателя "Яблока", но при этом руководитель сети штабов Леонид Волков заявил, что это не повлияет на проект "Умное голосование".

Теперь можно отвечать там: «да что там коммунистов, мы даже яблочников все равно готовы поддерживать»! Тех, конечно, кто проведет мощную кампанию и в своем округе окажется самым сильным оппонентом для кандидата от ЕР. Потому что для Умного голосования имеет значение только это. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 7, 2021



