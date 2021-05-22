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Участников съезда обвинили в нарушении указа губернатора области, ужесточившего коронавирусные ограничения. Организаторы мероприятия - оппозиционный политик Юлия Галямина и депутат Виталий Боварь - задержаны.
Rusijos policija
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

Полиция в Великом Новгороде сорвала проведение двухдневного форума независимых муниципальных депутатов "Земский съезд". Как сообщает интернет-издание "Медиазона", вскоре после открытия мероприятия в субботу, 22 мая, в зале появились полицейские во главе с начальником ГУМВД Сергеем Максимовым, который заявил, что участники нарушают указ губернатора о коронавирусных ограничениях, и пригрозил собравшимся административными делами.

После недолгих препирательств полицейские задержали оппозиционного политика, бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину и еще одного спикера мероприятия, петербургского депутата Виталия Боваря.

Остальные депутаты, отметила Галямина, "прямо сейчас заблокированы в зале. Их не выпускают, к ним никого не пускают".

Позднее в Twitter Юлии Галяминой было опубликовано сообщение, что участников съезда начали выпускать из зала: "Сергей Власов вышел с "коронавирусным" протоколом. В нем написано, что в зале находился 31 человек. Это ложь - мы вместе с сотрудниками пересчитали участников Съезда по головам - нас было 25. Это все зафиксировано на видео".

После разгона съезда в Москве

Галямина и ее соратники еще в декабре сообщили, что намерены провести съезд муниципальных депутатов для "улучшения системы политического представительства перед выборами в Госдуму". Дата и место съезда были обозначены после того, как полицейские в марте в Москве задержали всех участников другого форума, посвященного местному самоуправлению, обвинив их в сотрудничестве с британской организацией Open Russia, признанной Генпрокуратурой РФ "нежелательной".

За два дня до съезда губернатор Новгородской области Андрей Никитин опубликовал указ, который ужесточил коронавирусные ограничения - организовывать мероприятия с более чем 30 участниками запрещено, хотя, согласно официальным данным, количество выявленных в регионе новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 постоянно снижается.

Организаторы съезда назвали решение губернатора "политическим" и попробовали опротестовать его в суде, но судьи отказались рассматривать жалобу в приоритетном порядке.

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Deutsche Welle

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