Полиция начала проверку в отношении блогера Данилы Поперечного

Полиция начала проверку "на предмет дискредитации российских ВС" в отношении популярного российского блогера и стендап-комика Данилы Поперечного из-за его записей в Instagram. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили Telegram-каналы Baza и SHOT.
По сведениям SHOT, заявление на комика поступило в отдел МВД по Ярославскому району Москвы. Baza утверждает, что его подал "некий Максим Васильев". По данным каналов, жалоба связана с тем, что Поперечный "неоднократно негативно высказывался по поводу" войны в Украине.
"Мне стало страшно за свою жизнь"
После 24 февраля блогер сообщил о временном отъезде из России. По словам артиста, он уехал, потому что устал просыпаться каждый день с ощущением, что его могут арестовать, что "карающий кирзовый сапог придавит" и его. "Мне стало страшно за свою жизнь", - признался он.
Поперечный дал три концерта в Варшаве, Риге и Праге. Собранные средства он обещал направить на помощь жителям Украины.
Где комик находится сейчас, неизвестно. В YouTube у него - 3,34 млн абонентов. В детстве Данила Поперечный около шести лет прожил в Киеве.
В 2019 году блогер Юрий Дудь, рэперы Face и Oxxxymiron, а также Данила Поперечный выступили на 60-тысячном протестном митинге на проспекте Сахарова.
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