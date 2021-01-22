aA
Предупредив о незаконности акций 23 января против ареста Алексея Навального, ГУ МВД Москвы заявило, что "все попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут немедленно пресекаться".
Rusijos policija
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

Московская полиция пообещала пресекать попытки провести несогласованные акции 23 января. В сообщении, размещенном на сайте ГУВД в пятницу, 22 января, указывается, что в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных акциях ведомство "официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

Статьи по теме:
Глава Евросовета поднял вопрос о Навальном в телефонной беседе с Владимиром Путиным  (11)
Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток  (6)

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - подчеркивают в управлении полиции.

Вместе с тем руководство российского министерства внутренних дел приказало 23 января собрать сотрудников ведомства на рабочих местах под предлогом уборки помещений. Об этом говорится в распоряжении от 20 января замглавы министерства Виталия Шулики, который объясняет необходимость уборки профилактикой распространения коронавируса, передает "Медуза".

Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках

Российские власти пытаются не допустить акций протеста, запланированных на 23 января по всей стране в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Как власти РФ пытаются не допустить акций в поддержку Навального (14)

Накануне объявленных сторонниками Алексея Навального...

TOP новостей

Главный эпидемиолог Литвы: пик второй волны прошел, но есть угроза третьей (6)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в передаче...

Прогноз главы Минздрава Литвы: карантин продлят еще на месяц (35)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал Verslo žinios...

Koronavirusas Baltarusijoje Aliaksandras Lukašenka

Что происходит с экономикой Беларуси во время пандемии и политического кризиса? (95)

Как политический кризис в Беларуси влияет на...

Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей (181)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время...

Коронавирус в Литве: 1032 новых случая COVID-19, 29 человек умерли (18)

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1032 новых...