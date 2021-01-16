Машину, на которой написано "Скажи Путину "НЕТ!", забрали на стоянку якобы для того, чтобы отправить лозунг на экспертизу, хотя прошлой весной автомобиль уже проверяли, сообщается в Telegram-канале "Открытки".
В Москве сотрудники полиции приходили к муниципальному депутату Зюзино Константину Янкаускасу и координатору штаба Навального Олегу Степанову для вручения предостережений прокуратуры.
"Я так понимаю, что связано с тем, что завтра Алексей Навальный возвращается во Внуково, но я деталей не знал, потому что у сотрудников полиции не было никаких документов, уполномочивающих на передачу этого предостережения прокуратуры", - сообщил Янкаускас "МБХ медиа".
Степанов сообщил в Twitter, что сотрудники полиции пришли по месту его предыдущего проживания. "Смешно, что самих прокуроров нет! Спят в субботу с утра, видимо", - прокомментировал он.
Алексей Навальный ранее объявил, что 17 января возвращается в Россию из Германии, где он с конца августа проходил лечение и восстановление после отравления "Новичком". Политик купил билет на рейс "Победы", прибывающий вечером воскресенья в аэропорт Внуково. Около 1,5 тысяч человек в социальных сетях заявили о желании встретить политика.
Московская прокуратура заявила, что "массовое мероприятие" в аэропорту не согласовано с властями, и вынесла предостережения 15 лицам, призывающим к участию в нем. Руководство "Внуково" в свою очередь запретило журналистам съемку прибытия Навального, объяснив это антикоронавирусными мерами.
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