Полиция и военкомы снова устраивают облавы на призывников в Москве и регионах

Еще два месяца назад Руслан Курищев занимался проектами в офисе в Москва-Сити и завтракал с невестой в ресторане, сейчас он в воинской части под Серпуховом. Туда молодого человека забрали одним днем, выловив при помощи объявления на «Авито». Военкомат не обратил внимание на бронхиальную астму Курищева и восстановление в магистратуре и признал его годным.

Таких историй становится все больше, облавы на призывников в России идут уже второй месяц, рассказывают правозащитники. В Москве ситуация хуже, так как там для поиска призывников активно используют систему распознавания лиц — такие камеры стоят на каждом подъезде, в метро и на улице.

«Военкомат считает, что они обязаны после того, как защитили диплом, сразу явиться и отправиться в армию. <…> Студентов между бакалавриатом и магистратурой, магистратурой и аспирантурой постоянно пытаются отправить в армию», — усмехается он.