29 июня 2023 г. 11:37

Полиция и военкомы снова устраивают облавы на призывников в Москве и регионах

 
Медиазона
ФОТО: AP / Scanpix
Федор Рябов из организации "Призыв к совести" говорит, что отдельную "охоту" российские военкоматы сейчас объявят на студентов, которые либо закончили обучение, либо находятся в процессе поступления в магистратуру или аспирантуру.

Еще два месяца назад Руслан Курищев занимался проектами в офисе в Москва-Сити и завтракал с невестой в ресторане, сейчас он в воинской части под Серпуховом. Туда молодого человека забрали одним днем, выловив при помощи объявления на «Авито». Военкомат не обратил внимание на бронхиальную астму Курищева и восстановление в магистратуре и признал его годным.

Таких историй становится все больше, облавы на призывников в России идут уже второй месяц, рассказывают правозащитники. В Москве ситуация хуже, так как там для поиска призывников активно используют систему распознавания лиц — такие камеры стоят на каждом подъезде, в метро и на улице.

«Военкомат считает, что они обязаны после того, как защитили диплом, сразу явиться и отправиться в армию. <…> Студентов между бакалавриатом и магистратурой, магистратурой и аспирантурой постоянно пытаются отправить в армию», — усмехается он.

Рябов добавляет, что призывники должны выбрать себе план по защите своих прав: «Студентам ВУЗов на последних курсах нужно через представителей сообщать о дате отчисления в августе, жаловаться на незаконные вызовы. Людям с заболеваниями — получать медицинские документы, отправлять представителей в военкомат и требовать через них приобщить эти документы к личному делу».

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