Драгоценная куртка коллекции осень/зима 2021-22 годов продается на сайте ЦУМ. Российский диктатор продолжает жить в роскоши, пока пожилые россияне дерутся за последний сахар в магазинах.
Конгломерат Kering, в который входит бренд Loro Piana, заявил о закрытии бутиков в России и выступил против войны. Кроме того, Loro Piana совместно с организацией UNICEF проводит сбор средств для гуманитарной помощи украинским матерям и детям.
"В связи с ситуацией в Украине Kering закрывает в России свои магазины. Kering и его дома продолжат поддерживать местных сотрудников и внимательно следить за развитием ситуации", — говорится в объявлении конгломерата в Instagram-сторис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бывший глава МИД Литвы видит ошибки Запада: один вопрос уже становится морально неудобным
Переговоры между Украиной и Россией идут, а украинцы...
Война в Украине. Генштаб ВСУ: противник готовит наступление на Киев, в Харькове под обстрелом погиб 9-летний ребенок
Война в Украине продолжается четвертую неделю....
Эксперт: пропаганда Кремля созвучна с риторикой нацистов в 30-х годах
За последний месяц руководство РФ уже несколько раз...
Профессор Сергей Оленин: Путин – старик, обезумевший от бесконтрольной власти "Ничто не может оправдать развязывание полномасштабной войны"
За последние 20 дней представители власти Литвы, включая...
Верига о введенном 2 года назад карантине: оглядываюсь и думаю - может Китай знал то, чего не знали мы (11)
16 марта исполнилось ровно 2 года с момента объявления...