Погиб российский генерал Владимир Завадский

Генерал-майор вооруженных сил России Владимир Завадский погиб, вероятно, подорвавшись на мине в тылу. Об этом со ссылкой на неофициальные сообщения и источники сообщили российские СМИ и Telegram-каналы в среду, 29 ноября.

Завадский был заместителем командира 14-го армейского корпуса ВС РФ. О его гибели 28 ноября сообщила в социальной сети "Вконтакте" организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища "Кремль". Внимание на публикацию обратило издание "Важные истории". В сообщении организации не уточняется причина гибели генерала.

Источник близкого к силовикам Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что генерал-майор погиб, подорвавшись на мине в тылу, "в отдалении от линии боевого столкновения". Другого подтверждения этой информации нет.

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