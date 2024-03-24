Подозреваемых организаторов теракта в "Крокус Сити Холл" доставили на допрос в Следственный комитет

Подозреваемых привезли в двух автозаках. Видео появилось после того, как вчера российские СМИ опубликовали видео, якобы показывающие, как подозреваемых задерживают и допрашивают.

На кадрах, опубликованных правительственными Telegram-каналами, видно, как мужчину с окровавленным лицом из-за травмы уха выводят из леса и он пытается говорить на русском языке. На другом видео виден мужчина, лежащий лицом вниз со связанными руками.

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Следственны комитет сообщил, что на месте теракта обнаружены тела 137 погибших.

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