Пермякову предъявлены обвинения по статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка взрывчатых веществ, совершенное организованной группой) и статье 205 УК РФ (теракт, повлекший смерть человека).
Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Погиб его водитель Александр Шубин, который в этот раз сел на пассажирское сиденье, тогда как сам Прилепин остался жив и получил переломы обоих ног.
Пермякова задержали спустя несколько часов после взрыва. Он дал показания на камеру, заявив, что был завербован спецслужбами Украины.
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